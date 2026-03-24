Пожилой пастор 144 раза изнасиловал восьмилетнюю девочку

В Бразилии 82-летнего пастора обвинили в изнасилованиях ребенка. Об этом сообщает Metropoles.

Преступления, по данным полиции, совершались с июля 2009 по 2015 год. На момент начала насилия девочке было восемь лет, последний эпизод произошел, когда ей исполнилось 15 лет — за это время священнослужитель изнасиловал ребенка 144 раза. Насильника задержали в штате Санта-Катарина.

Известно, что пастор пользовался доверием семьи и часто оставался ночевать в их доме, спал в одной комнате и даже в одной кровати с пострадавшей. В 2014 году мужчина уже был осужден на восемь лет за аналогичное преступление.

За многолетнее насилие над девочкой его приговорили к 15 годам, шести месяцам и 20 дням лишения свободы с отбыванием в условиях закрытого режима.

