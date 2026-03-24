В Британии 12-летнего школьника обвинили в изнасиловании 60-летней женщины

В британском Бирмингеме 12-летнему подростку предъявлены обвинения в изнасиловании 60-летней женщины, пишет Daily Star.

По данным полиции, пострадавшая — была обнаружена в вечернее время. В настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители сообщили, что подростку предъявлены обвинения в причинении тяжких телесных повреждений и сексуальном насилии. Кроме того, ему вменяются и другие эпизоды — кража, совершенная на прошлой неделе, а также нападение с удушением, произошедшее месяцем ранее.

Из-за возраста подозреваемого его личность не раскрывается. Ожидается, что он предстанет перед молодежным судом Бирмингема 24 марта.

Полиция отмечает, что расследование продолжается, и признает, что произошедшее вызвало серьезное беспокойство среди местных жителей. В районе усилено присутствие правоохранителей, которые также оказывают поддержку сообществу.

Ранее в Индии мужчина знакомился с женщинами, обещал жениться и насиловал.