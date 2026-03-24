В России стартовали продажи Lada Vesta Sport нового поколения

Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada Vesta Sport нового поколения. Об этом сообщает «Лента.ру».

Модель доступна в кузовах седан и универсал, в конструкции которых использовано более 200 оригинальных деталей. Рекомендованная розничная стоимость седана стартует от 2 352 000 рублей, цены на универсал будут объявлены позже.

В компании отметили, что при разработке инженеры опирались на опыт шоссейно-кольцевых гонок. Автомобиль оснащен двигателем на основе 122-сильного мотора 1,8 литра EVO, пиковая мощность которого увеличена до 147 лошадиных сил. Это достигнуто за счет спортивных распределительных валов, специальной прошивки блока управления и оригинальной системы холодного впуска. Выпускной тракт получил трубы увеличенного диаметра и особый спортивный звук.

Модель получила шестиступенчатую механическую коробку передач, рассчитанную на высокий крутящий момент. Система курсовой устойчивости оснащена спортивными настройками и функцией полного отключения. Клиренс шасси, ориентированного на точность управления, составляет 158 миллиметров. Как отмечают разработчики, благодаря настройкам пружин и амортизаторов, а также расширенной колее автомобиль получил повышенную устойчивость, что подтвердили испытания на гоночных трассах и горных дорогах.

Новинка получила оснащение уровня «Техно». В перечень оборудования вошли: светодиодная оптика, полный набор электронных систем безопасности (ABS, EBD, BAS, ESC с возможностью деактивации, TCS, помощник старта на подъеме), мониторинг слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электропакет всех дверей и 17-дюймовые диски. Кроме того, предусмотрены обогрев руля и всех сидений, полный обогрев лобового стекла, передние и задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, а также мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro и цифровая панель приборов с 10-дюймовыми дисплеями.

Ранее «АвтоВАЗ» русифицировал все названия комплектаций машин.