Ветеринар объяснил, почему домашние кошки лезут в окно во время проветривания

Кошки чаще застревали в оконных рамах 15-20 лет назад, когда россияне начали переходить на пластиковые окна, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Так он прокомментировал информацию СМИ об участившихся случаях, когда коты во время проветривания пролезают в оконные рамы и застревают.

«Таких случаев, я думаю, даже не участилось, а уменьшилось. Просветительская работа, объяснительные рекомендации в ветеринарных клиниках делают свое дело. [Кошки застревали больше] 15-20 лет назад, когда люди начали заменять деревянные окна на пластиковые, в том числе с режимом вертикального проветривания. Кошки любопытные, они пытаются исследовать все новое. И в этот открытый оконный проем они иногда пытаются вылезти, застревают — и попытки выбраться приводят к тому, что они там еще сильнее застревают», — объяснил врач.

Эксперт предупредил, что в результате застревания у животных может сломаться позвоночник. Шеляков рассказал, как предотвратить опасную ситуацию.

«Ситуация крайне опасная — буквально за несколько часов может развиться некроз позвоночника или перелом. Часто такие ситуации плохо заканчиваются для животного. Какие средства защиты могут быть? Либо не открывать на проветривание — если на горизонтальное, то оставлять щелку маленькую, чтобы кошки не вылезали. И то, со всякими фиксаторами, чтобы животное не открыло окно полностью. Одной секунды хватает, чтобы падение произошло. Если без вертикального проветривания мы не можем обойтись, то есть специальные сетки — антикошки, которые просто блокируют доступ. Причем это не москитная, это специальные сетки», — заключил он.

С начала весны в ветклиники в два раза чаще стали привозить травмированных котов, которые пытались пролезть в оконные рамы, сообщил Telegram-канал SHOT. В Екатеринбурге рыжий мейн-кун застрял в оконной щели, когда хозяева ушли. Животное не выжило.

