Премьер Словакии заявил, что ненависть Еврокомиссии к РФ сильнее здравого смысла

Европейская комиссия не оказывает давления на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», так как ненависть к России оказалась сильнее, чем здравый смысл. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

«Если бы они (члены Еврокомиссии — прим.) хотели, чтобы Зеленский открыл нефтепровод, было бы достаточно сказать: «Владимир, родной, не получишь €90 млрд, пока не откроешь нефтепровод», но никто ему этого не скажет», — отметил словацкий премьер.

Фицо отметил, что он лично не заметил упорных попыток Европейской комиссии восстановить работу «Дружбы».

23 марта украинский телеканал «Общественное» сообщил, что миссия Евросоюза по осмотру нефтепровода «Дружба» на протяжении пяти дней не может получить от властей Украины доступ к объекту.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».

 
