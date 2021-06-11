Полиция Женевы просит помощи в связи с саммитом Путина и Байдена

Полиция швейцарского кантона Женева, где 16 июня пройдет саммит президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, обратилась к правоохранительным органам других регионов Швейцарии с просьбой оказать поддержку в обеспечении безопасности мероприятия, сообщает Reuters со ссылкой на шефа полиции Женевы, полковника Монику Бонифанти.

«Мы понимали, что мы сами не справимся, и поэтому мы запросили помощь от полиции соседних кантонов. Мы помнили опыт саммита 1985 года, когда встречались Рейган и Горбачев, и поэтому попросили дополнительной помощи», — заявила Бонифанти.

По ее словам, охранять саммит Путина и Байдена в Женеве будут 900 полицейских, дополнительно будут привлечены 1000 военнослужащих, которые будут охранять границы кантона. Также Бонифанти рассказала, что делегации от России и США будут насчитывать от 600 до 800 человек каждая. Более 300 журналистов будут размещены в пресс-центре напротив парка Ла Гранж.

Ранее стало известно, что Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за саммита Путина и Байдена.