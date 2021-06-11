Эксперты оценили вероятность новой волны коронавируса

Эксперты оценили, может ли рост заболеваемости в России говорить о начале новой волны коронавируса. Об этом пишет РБК.

«Пока что это подъем в рамках той волны, которая была. Дифференцировать из них первую, вторую, третью с эпидемиологической точки зрения не совсем верно», — сказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Специалист считает, что всплеск заболеваемости объясняется тремя факторами. Во-первых, не все население имеет иммунитет к коронавирусу. Во-вторых, в последнее время россияне стали пренебрегать средствами защиты. В-третьих, из-за дождливой погоды люди собираются вместе в закрытых помещениях, что увеличивает шансы на инфицирование.

Руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, в свою очередь, полагает, что рост показателей связан с сезонностью. Он предположил, что у вируса есть привязка к времени года, которая определяет скорость его распространения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась, многие пациенты находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких.