Без Стивена и Джареда. Чего ждать от второго раунда переговоров РФ и Украины в Абу-Даби

Новый раунд переговоров по украинскому кризису пройдет в Абу-Даби 1 февраля. Однако на этот раз встреча, скорее всего, будет двусторонней. Как заявили в Госдепе, участие в переговорах представителей США возможно, но Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на них точно не будет. В Кремле при этом заявили, что будет сделано «все, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога», и отказались раскрывать детали достигнутых договоренностей. Почему на новых переговорах не будет «главных переговорщиков» США и какие темы станут ключевыми на этот раз — в материале «Газеты.Ru».

Модальность новой встречи между украинской и российской делегациями, которая пройдет 1 февраля в Абу-Даби, будет согласовываться непосредственно до дня переговоров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию об отсутствии на встрече спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, которые принимали участие в прошлом раунде обсуждений.

«Безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что при необходимости переговоры могут продлиться два дня.

При этом он оставил без комментариев вопрос о якобы достигнутых договоренностях по энергетическому перемирию между Россией и Украиной. «Не могу пока комментировать», — сказал Песков в ответ на просьбу раскрыть подробности возможной сделки.

Он также подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты на данный момент не рассматриваются как место проведения потенциальных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Песков пояснил, что Кремль видит в качестве площадки подобного саммита Москву. Однако реакции от Зеленского на это приглашение до сих пор «не было», отметил пресс-секретарь президента РФ.

О том, что Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в переговорах, ранее сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Участие США в переговорах как третьей стороны возможно, но это не будут Стивен и Джаред», — отметил Рубио.

По его словам, в ходе прошлого раунда удалось «сузить круг вопросов до одного центрального», на данный момент ключевым нерешенным вопросом в переговорах являются «территориальные проблемы».

«Я знаю, что ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по этому вопросу. Это еще не преодолимый барьер», — сказал Рубио законодателям из комитета сената по международным отношениям.

Госсекретарь подчеркнул, что события меняются очень стремительно, но с американской стороны уже были согласованы гарантии безопасности, которые вступят в силу только после окончания военного конфликта.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, а затем и поддержку со стороны США», — отметил Рубио.

Россия, Украина и США провели двухдневные переговоры в Абу-Даби 23–24 января. Украинская и американская стороны охарактеризовали дискуссии как «конструктивные». В свою очередь в Кремле отметили, что впереди предстоит «значительная работа».

Без главных переговорщиков

В России не исключили, что отсутствие «главных американских переговорщиков» Уиткоффа и Кушнера в новой встрече может быть вызвано обычным несовпадением расписаний.

«Отсутствие Уиткоффа и Кушнера может объясняться простым несовпадением расписаний. У обоих у них жесткий график, и тут даже не нужно придумывать никаких теорий, почему они не участвуют», — сказала «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

На встрече 1 февраля скорее всего будут обсуждать вопрос принадлежности территорий, а это исключительно российско-украинская тема, добавила депутат.

«В вопросе принадлежности территорий Соединенные Штаты никак не могут повлиять ни на Москву, ни на Киев. Это вопрос договоренностей исключительно двух государств между собой. Если бы Вашингтон излишне давил на Киев, то его сразу бы обвинили в пособничестве Москве, а этого американцы хотят избежать, давить на Москву в принципе бесполезно, так что они просто решили сократить участие или не участвовать в переговорах вовсе», — пояснила Журова.

Она напомнила, что Соединенные Штаты участвовали в прошлом раунде переговоров в ОАЭ, чтобы обсудить с Киевом гарантии безопасности и экономический аспект соглашения. Скорее всего, сейчас эти вопросы уже решены, а потому Штаты на какое-то время отошли от переговоров, заключила Журова.

С такой точкой зрения согласен и политолог Дмитрий Солонников. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что Уиткофф и Кушнер занимаются бизнесом, а все экономические вопросы уже обсуждались в ходе первого раунда переговоров в ОАЭ.

«И Уиткофф, и Кушнер оба миллиардеры и бизнесмены, так что их участие в мирных переговорах в принципе вызывало много вопросов, потому что это не совсем их профиль. Допустим, что они отвечали за экономический блок вопросов, который уже разрешен. А вот территориальные проблемы — это совершенно не их профиль», — сказал политолог.

Среди представителей российского экспертного сообщества также есть мнение о том, что Уиткофф и Кушнер отказались участвовать в обсуждениях из-за нежелания ассоциировать себя с заведомо провальными переговорами .

«Уиткофф и Кушнер не хотят втягиваться в эту заранее провальную историю, потому что абсолютно неконструктивный подход украинской делегации уже очевиден. Американцы не хотят связывать себя с неудачными переговорами», — заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, переговоры в Абу-Даби зайдут в тупик, потому что однозначная позиция украинской стороны была высказана президентом страны Владимиром Зеленским — никаких территорий Киев уступать не собирается.

«Вести переговоры ради переговоров — это умышленное затягивание времени, если ни одна из сторон не готова идти на компромиссы. Конечно, публичные заявления — это одно, и мы посмотрим еще, что скажет украинская делегация непосредственно на переговорах», — заключил Джабаров.

Ожидания Москвы

При этом некоторые эксперты ожидают, что отсутствие представителей США в ходе второго раунда переговоров в Абу-Даби даст Украине и России возможность по-настоящему сблизить свои позиции по мирному соглашению.

«Я думаю, что США специально минимизировали свое присутствие на второй встрече в Абу-Даби, чтобы дать Киеву и Москве шанс по-настоящему сблизить свои позиции и найти общий язык. К мирному соглашению мы придем только тогда, когда стороны конфликта придут к какому-то взаимоприемлемому решению, а в этом Штаты помочь уже не могут», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Пока что американцы занимали позицию исключительно наблюдательную, то есть они готовы были помогать и запускать переговорный процесс, но дальше Украина и Россия должны действовать самостоятельно, подчеркнул Лукьянов.

С другой стороны, не исключено, что встреча будет саботирована украинской стороной, предположил американист, политолог Александр Асафов.

«Я не исключаю вероятность того, что Киев саботирует двусторонние переговоры, как это бывало неоднократно в ходе всей истории переговорного процесса по украинскому кризису. При этом понятно, что американцы хотели бы как можно быстрее увидеть непосредственный результат. Если США все-таки не будут принимать участие во встрече, то, скорее всего, они сами понимают безрезультатность подобных обсуждений», — сказал американист.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что если стороны не могут сами договориться, то, возможно, им нужно «дать еще повоевать». Поэтому американцы могли и отойти от переговорного процесса, допустил Асафов.

«Также есть вероятность, что Штаты просто не хотят влезать в обсуждение более сложных тем, которые могут решить только две стороны между собой. Поэтому, скорее всего, на предстоящей встрече 1 февраля украинской и российская делегации будут поднимать именно территориальную тему», — заключил Асафов.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что круг тем, которые Украина и Россия будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби, не ограничивается исключительно территориальным вопросом.

«То, что принято называть территориальным вопросом — это по сути навязанный России термин, который используют на Западе, чтобы свести СВО к вопросам владения территориями. В таком случае Москву можно представить как захватчика, да и признавать принадлежность Донбасса необязательно, чтобы потом была возможность пересмотреть все соглашения. Однако изначально спецоперация начиналась для решения куда более глубоких вопросов», — пояснил политолог.

По его мнению, нерешенными остались вопросы «о возрождении фашизма на Украине, о воинственной идеологии в соседней с Россией стране», и это «куда более серьезные вопросы, чем просто территории».

«Я думаю, что не нужно ориентироваться на западный тренд и все переговоры сводить только к территориям. Я уверен, что в Абу-Даби российская делегация еще раз скажет о беспокоящих Москву первопричинах конфликта и потребует их разрешения», — заключил Солонников.