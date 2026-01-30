Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Азербайджан заявил, что его территорию не будут использовать для ударов по Ирану

Азербайджан никогда не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИД.

Байрамов отметил, что позиция Баку носит принципиальный и неизменный характер. Азербайджан последовательно выступает против шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации в Иране и вокруг него.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант точечной атаки на службы безопасности и руководство Ирана.

До этого президент США заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

