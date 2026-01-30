Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Азербайджан никогда не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов во время телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИД.
Байрамов отметил, что позиция Баку носит принципиальный и неизменный характер. Азербайджан последовательно выступает против шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации в Иране и вокруг него.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант точечной атаки на службы безопасности и руководство Ирана.
До этого президент США заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.
В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.
Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.