В МИД опровергли ликвидацию должности постпреда ЕС в Москве

МИД: Россия не будет ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
Россия не рассматривает какие-либо нестандартные варианты дипломатической представленности Евросоюза в Москве и не намерена ни от кого инициативно закрываться. Об этом заявил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Российская Федерация проводит последовательную внешнеполитическую линию — стремится выстраивать взаимодействие со всеми зарубежными странами и организациями на прагматичной, взаимовыгодной и равноправной основе. В отличие от западных коллег, шаг за шагом разрушающих архитектуру сотрудничества с Россией с 2014 года», — отметил Масленников.

Он добавил, что Москва будет выстраивать дальнейшие модальности взаимодействия с Евросоюзом, исходя из интересов Российской Федерации.

«Что касается российской стороны, мы не рассматриваем каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС в нашей стране, тем более что роль председательствующей страны после принятия Лиссабонского договора о ЕС (2007 год) заметно снизилась», — заключил дипломат.

До этого Масленников рассказал, что у России и НАТО остался только экстренный канал коммуникации. По информации дипломата, Североатлантический альянс оборвал все контакты с российской стороной в 2022 году.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО готовится к конфликту с Россией.
 
