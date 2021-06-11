В России выпустили свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже произведено свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона», передает РИА «Новости».

«В настоящий момент производство вакцины реализуется уже в объеме более 3 млн доз в этом году», — сказал он.

Ранее Максютов заявил, что препарат «ЭпиВакКорона» дает иммунитет к COVID-19 на год.

До этого а центре «Вектор» сообщили, что вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к выработке антител, нейтрализующих классический, британский и южноафриканский штаммы коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».