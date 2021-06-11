В России выпустили свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в России уже произведено свыше 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона», передает РИА «Новости».

«В настоящий момент производство вакцины реализуется уже в объеме более 3 млн доз в этом году», — сказал он.

Ранее Максютов заявил, что препарат «ЭпиВакКорона» дает иммунитет к COVID-19 на год.

До этого а центре «Вектор» сообщили, что вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к выработке антител, нейтрализующих классический, британский и южноафриканский штаммы коронавирусной инфекции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».