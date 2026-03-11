Размер шрифта
Общество

Россиянам напомнили о праве на срочную пенсионную выплату

Депутат Говырин: россиянам с 55 лет положена срочная пенсионная выплата
Shutterstock

Россияне имеют право на получение срочной пенсионной выплаты, которая начисляется гражданам еще до наступления пенсионного возраста. Размер выплаты привязывается к общей сумме дополнительных накоплений на счете, а срок начисления каждый может выбрать самостоятельно, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он напомнил, что женщины имеют право на срочную пенсионную выплату с 55 лет, а мужчины – с 60 лет, несмотря на то, что общий пенсионный возраст в стране подняли до 59 и 64 лет соответственно.

Для оформления выплаты необходимо иметь трудовой стаж от 15 лет и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

«Сама выплата формируется из средств, которые копились на пенсионном счете за счет дополнительных источников. Это могут быть взносы работодателя сверх обязательных отчислений, средства программы государственного софинансирования накопительной пенсии или материнский капитал, направленный на формирование пенсии матери», — пояснил Говырин.

По его словам, каждый гражданин может сам определить срок, на который назначается выплата, но с учетом того, что минимальный порог составляет десять лет. Размер выплаты у каждого будет свой в зависимости от накоплений, заключил депутат.

Экономист ранее рассказал, как увеличить пенсию в два раза.

 
