В Тюмени пьяная бабушка выбросила со второго этажа годовалую внучку

В Тюменской области суд арестовал 57-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила свою годовалую внучку с лестничной площадки второго этажа, девочка выжила. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в Ярковском районе. Женщина находилась на лестничной площадке второго этажа многоквартирного дома и сбросила годовалую внучку вниз через лестничный пролет. Ребенок получил черепно-мозговую травму головного мозга.

Девочку госпитализировали, своевременная помощь медиков спасла ей жизнь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемую под стражу. По словам соседей, женщина злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

До этого в Ленобласти мать выбросила двух детей с балкона многоэтажки. 23-летняя иностранка вышла на общий балкон многоэтажки и выбросила с высоты 16-го этажа двоих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего свела счеты с жизнью. Несовершеннолетние выжили, они госпитализированы.

Ранее суд лишил родительских прав сибирячку, выбросившую младенца в мусор в 30-градусный мороз.