Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

В Тюмени пьяная бабушка выбросила со второго этажа годовалую внучку

В Тюмени арестовали бабушку, скинувшую внучку со второго этажа
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тюменской области суд арестовал 57-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения выбросила свою годовалую внучку с лестничной площадки второго этажа, девочка выжила. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел в Ярковском районе. Женщина находилась на лестничной площадке второго этажа многоквартирного дома и сбросила годовалую внучку вниз через лестничный пролет. Ребенок получил черепно-мозговую травму головного мозга.

Девочку госпитализировали, своевременная помощь медиков спасла ей жизнь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемую под стражу. По словам соседей, женщина злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

До этого в Ленобласти мать выбросила двух детей с балкона многоэтажки. 23-летняя иностранка вышла на общий балкон многоэтажки и выбросила с высоты 16-го этажа двоих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего свела счеты с жизнью. Несовершеннолетние выжили, они госпитализированы.

Ранее суд лишил родительских прав сибирячку, выбросившую младенца в мусор в 30-градусный мороз.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!