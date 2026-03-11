Размер шрифта
В подполье заявили о массовом вывозе тел после удара по пансионату под Николаевом

Тела бойцов ВСУ начали вывозить автобусами после удара по пансионату у Николаева
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Не менее двух автобусов задействовали для вывоза тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара по пансионату в Коблево в Николаевской области. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По словам подпольщика, удар был произведен в ночь на 11 марта с помощью дронов-камикадзе «Герань». В пансионате жили добровольцы, проходившие боевую подготовку у британского спецназа, уточнил координатор.

«Сегодня утром насчитали пока два микроавтобуса с надписью «груз-200», вероятно было больше. А с Баштанского шоссе в Николаев, в ремонтные мастерские на Новозаводской, на тралах и эвакуаторах уже свозят технику, в основном бронеавтомобили и пикапы с турелями», — написал Лебедев.

В феврале Лебедев сообщил, что российские «Герани» атаковали военный аэродром Школьный в Одессе, который украинские войска переоборудовали в базу для запуска дальних беспилотных летательных аппаратов. По его словам, ВС РФ сожгли дроны, готовившиеся вылететь в сторону России для удара. Он отметил, что атака была такой же мощной, как на Киев и Днепропетровск.

