Иран отказался от участия в чемпионате мира — 2026

Министр спорта Ирана Доньямали : у нас нет возможности участвовать в ЧМ

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у футбольной сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года. Его слова передает TV2.

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира.

В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана — в течение восьми или девяти месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших соотечественников, — у нас определенно нет возможности участвовать [в чемпионате мира] в таких обстоятельствах», — сказал Доньямали.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что президент США Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ.