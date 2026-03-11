В Екатеринбурге подростки избили мужчину за отказ дать денег, но остались безнаказанными

В Екатеринбурге подростки, жестоко избившие мужчину за отказ дать денег, отделались предупреждением. Об этом стало известно kp.ru.

В июле 2025 года 50-летний Илья подвергся нападению группы подростков возле магазина «Яблоко» на Сортировке. Школьники, по его словам, около 10 человек, подошли к нему, а когда он отказался давать им деньги и сигареты, напали: пнули в спину, распылили перцовый баллончик и пытались сбить скутером. Толпа преследовала Илью до самого подъезда, угрожая расправой. Он не стал заходить внутрь и побежал дальше, но его вновь залили перцовкой.

Подозреваемыми стали 14-летний подросток, нанесший первый удар, и его 15-летний друг, применивший баллончик. Против них возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и поместили под домашний арест, но позже изменили меру на запрет определенных действий.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело. Подростки утверждали, что Илья их грубо отослал и оскорбил мать одного из них. 6 марта школьникам вынесли приговор, они были признаны виновными, но смогли избежать наказания.

«На основании части шестой статьи 15 УК РФ в отношении каждого изменена категория преступления с тяжкого на средней тяжести. Они освобождены от наказания, и к ним применена принудительная мера воспитательного воздействия на 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Жена пострадавшего отметила, что муж не добивался компенсации, так как не хотел зарабатывать на этом, но надеялся, что юноши усвоят этот урок, и ситуация не повторится.

