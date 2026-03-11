Орбан пообещал, что Венгрия не отступит в вопросе Украины

Венгрия «не отступит» в вопросе отправки солдат, оружия и денег на Украину. Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Как христианская страна, Венгрия помогает нуждающимся. Украинцы могут работать здесь, а их дети могут учиться на родном языке. Мы делаем то, что можем, но не будем отправлять солдат, оружие или деньги на войну, которая не является нашей. Мы не отступим», — написал он.

В марте парламент Венгрии принял резолюцию, в которой проголосовал против финансовой поддержки Украины и ее вступления в ЕС.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре 2025 года 20-й пакет антироссийских санкций и на кредит на €90 млрд после остановки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В марте Орбан заявил, что Зеленскому нужно вернуться «на почву здравого смысла и нормальности», а иначе Венгрия не поддержит «ни одно решение, выгодное для Украины».

Ранее Орбан призвал ЕС приостановить все санкции против энергетики РФ.