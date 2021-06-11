Литва построит палаточный городок для нелегально проникающих через Белоруссию мигрантов

Литва намерена возвести палаточный лагерь, чтобы разместить всех прибывших с территории Белоруссии мигрантов, так как из-за их наплыва в Центре регистрации беженцев практически не осталось места. Об этом сообщил глава литовского Центра регистрации беженцев (ЦРБ) Александр Кислов, которого цитирует Интерфакс.

«Мы планируем поселить в палаточном городке холостяков», — сказал Кислов, уточнив, что мигранты-одиночки будут жить в пограничном городе по 15 человек в палатке.

По словам чиновника, основа для палаточной площадки подготовлена, а сам городок может быть оборудован за три дня.

Как сообщает погранслужба Литвы, в этом году из Белоруссии уже пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, большинство из них — уроженцы Ирака.

По данным литовского Центра регистрации беженцев, многие прибывающие со стороны Белоруссии — действительно граждане Ирака. Они говорят, что прилетели в Белоруссию из Багдада по туристическим визам и решили нелегально попасть в Евросоюз.

Парламент Литвы одобрил законопроекты об упрощении регистрации и трудоустройства мигрантов из Белоруссии — в частности, литовские чиновники не будут оценивать их квалификацию и опыт при решении о выдаче вида на жительство. Новые правила будут действовать с середины июня.

Ранее сообщалось, что на границе Белоруссии и ЕС скопилось более 2 700 грузовиков; самые большие очереди были на границе с Литвой.