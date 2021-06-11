Байден на первой встрече с Джонсоном пошутил про их жен

Президент США Джо Байден в рамках своего европейского турне встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и пошутил о том, что они оба женились на женщинах «выше своего статуса». Об этом сообщает The Sun.

Встреча прошла в графстве Корнуолл, расположенном на юго-западе Англии.

Байден прибыл в Европу, чтобы принять участие в нескольких мероприятиях, среди которых встреча G7, заседание НАТО а также саммит с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. До этого власти Женевы запретили беспилотникам летать над зоной безопасности саммита России и США, который пройдет 16 июня.