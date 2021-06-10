Обезьянка Джорджи из TikTok умерла после похода к зубному врачу

Поклонники шокированы неожиданной смертью обезьяны Джорджи (Georgie), у которого почти 18 млн подписчиков в TikTok. Животное скончалось после планового визита к стоматологу, сообщается в видеоблоге Джорджа.

12-летний Джордж был питомцем анонимной пары из Техаса в течение 10 лет. Он прославился в интернете своими навыками открывания коробок и другим антропоморфным поведением.

Животное регулярно отвозили к ветеринару, а на прошлой неделе он отправился на осмотр к стоматологу, который прошел не слишком хорошо — в итоге Джордж погиб от осложнений после наркоза.

«Во время введения наркоза начались осложнения, и началась долгая борьба за его жизнь В ходе этой битвы Джорджу были отправлены тысячи мыслей и молитв с надеждой, что он выберется.. 7 июня в 16:00 по центральному времени Джорджи Бой скончался», — написали хозяева в прощальном видео в TikTok, которое набрало более 16,3 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что именитая крыса-сапер кличке Магава, награжденный золотой медалью за героизм, уходит на пенсию — за время своей работы грызун обнаружил десятки мин и снарядов в Камбодже. перед уходом на заслуженный отдых он будет помогать «новобранцам».