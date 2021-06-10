ВОЗ спрогнозировала распространение опасного штамма коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения опасается распространения в Европе варианта коронавируса, обнаруженного в Индии, заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По словам специалиста, именно индийский штамм вызывает наибольшую обеспокоенность, так как он заразнее «оригинального» коронавируса и опасен даже для людей с иммунитетом. При этом Клюге подчеркивает, что многие из уязвимых групп населения старше 60 лет остаются незащищенными.

Кроме того, глава бюро ВОЗ отмечает, что уровень вакцинации против коронавируса в Европе все еще недостаточен для предотвращения возможной повторной вспышки коронавирусной инфекции в регионе.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил опасения, что второй год пандемии COVID-19 в мире может повлечь за собой больше смертей, чем первый.