В Польше оценили вероятность признания «Спутника V»

Польша будет следовать за Европейским агентством по лекарственным средствам в вопросе признания российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет РИА «Новости».

«Если говорить о видах вакцин, то могу сказать, что мы используем правило признания вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), — те вакцины, которые признаются там и используются в Польше, будут признаваться», — ответил он на вопрос, может ли Варшава признать российский препарат.

В Польше уже используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выразил убеждение, что привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V» нужно разрешить въезд в ЕС.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не одобрила препарат для закупки в условиях чрезвычайной ситуации.