Жителя Японии заподозрили в незаконной передаче документов российскому ведомству

В Японии задержали бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании и передаче баз данных сотруднику торгового представительства РФ в Токио. Речь идет о документах, связанных с военными технологиями, сообщает Kyodo.

70-летний Кадзуо Миясака долгое время был руководителем фирмы, занимающейся исследованиями технической литературы. С июля по декабрь 2019 года у него был доступ к базе данных для поиска книг по теме разработки беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров.

Мужчина сделал копии восьми экземпляров соответствующей литературы и передал их сотруднику торгового представительства России.

Работника российского ведомства вызвали в японскую полицию 9 июня, однако для дачи показаний он не явился.

По данным правоохранителей, Миясака в течение 30 лет предоставлял документы представителям российских ведомств в Японии и якобы получил за это порядка $91 тысяч.