Мурашко рассказал, сколько еще будут действовать ограничения по коронавирусу

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько еще должны сохраняться ограничения по коронавирусу, передает «Интерфакс».

«Соблюдение масочного режима, дистанцирования и всех ограничительных мероприятий до набора коллективного иммунитета, это принципиально важная позиция», — заявил он.

Министр уточнил, что формирование коллективного иммунитета — это основополагающий фактор для блокирования распространения коронавируса.

Мурашко добавил, что «сейчас лучшее время для того, чтобы пройти вакцинацию».

Ранее сообщалось, что московское управление Роспотребнадзора будет внимательнее следить за соблюдением правил по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в столице.

По последним данным, коронавирус подтвердился у 5 167 949 жителей России, выздоровели 4 771 995, скончались 125 278. За последние сутки инфекция была обнаружена у 11 699 человек. Это максимальный показатель с 24 февраля.