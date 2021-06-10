YouGov рассказала, как жители других стран относятся к России

Исследовательская интернет-компания YouGov представила на своем сайте результаты опроса жителей Великобритании, Германии, Франции, Дании и Швеции об отношении к разным странам, в том числе к России.

Данные для исследования были получены в прошлом месяце; в опросе приняли участие более двух тысяч немцев, полутора тысяч британцев и по тысяче датчан, французов и шведов. респонденты рассказали об отношении к деятельности своего правительства и к Евросоюзу, а также ряду других стран в мире.

Согласно опубликованным данным, к России положительно относятся 11% британцев, 25% немцев, 26% французов, 8% датчан, 14% шведов. В среднем «очень позитивно» относится к России порядка 1% опрошенных.

Негативно отношение к России имеют 73% британцев, 62% немцев, 60% французов, 84% датчан, 75% шведов, соответственно.

У многих опрошенных на хорошем счету оказались Соединенные Штаты — выяснилось, что лучше всего к США относятся французы (56% ). Худшее отношение продемонстрировали британцы – 50% позитивно при 38% негативно.

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