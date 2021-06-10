В Индии зафиксирован новый антирекорд смертности из-за COVID-19

В Индии за минувшие сутки зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19 — 6148 человек. Об этом сообщается на официальном сайте местного министерства здравоохранения.

По данным минздрава, всего с марта, когда в стране вспыхнула пандемия, коронавирусом заболели 29,1 млн человек, более 27,6 млн выздоровели, умерли более 359 тыс.

Отмечается, что рост связан с пересчетом жертв пандемии в штате Бихар — там выявили еще 3951 летальный исход за время второй волны. Проверку провели после того, как Высокий суд Патны потребовал пересмотреть данные на фоне утверждений СМИ о том, что местное правительство скрывает точное число погибших. В результате Бихар поднялся с 17 на 12 место по смертности.

Прирост заболевших третий день подряд составляет менее 100 тыс. человек.

Всего, по информации Минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились 29,1 млн жителей страны, умерли почти 360 тыс.

Ранее индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень».