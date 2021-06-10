Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Свердловской области

Следственный комитет России по Свердловской области опубликовал видео с места аварии в закрытом городе Лесной на Урале. Видеозапись появилась на официальном канале СК в YouTube.

По информации следователей, в 7.20 служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей. Погибли шесть человек, несколько получили травмы. По предварительным данным, в автобусе травмы получили пять граждан.

На кадрах видно, что автобус вылетел с проезжей части и заехал в кусты. Также заметны повреждения на лобовом стекле автобуса.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в СК России по Свердловской области заявили, что все погибшие в аварии с автобусом в поселке Горный были пешеходами.