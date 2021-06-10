Число жертв при ЧП в коллекторе под Таганрогом возросло до 12

Еще одна пострадавшая в результате происшествия при ремонте очистных сооружений под Таганрогом умерла в больнице в ночь на четверг, 10 июня. В связи со смертью число жертв ЧП увеличилось до 12, заявили РИА «Новости» представители мэрии.

«Женщина умерла сегодня ночью не приходя в сознание. Все это время она была в коме», — рассказали в администрации.

21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области во время ремонта очистных сооружений погибли 10 работников таганрогского «Водоканала». Они отравились газом, еще восемь человек были доставлены в больницу. Позднее в реанимации скончался еще один человек.

СК России по региону завел уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее начальник участка канализационных сетей Ростовского водоканала Эльдар Такташев рассказал «Газете.Ru» о правилах безопасности в канализационных колодцах. По правилам безопасности, при работе в канализационных колодцах всегда должны присутствовать минимум три человека.