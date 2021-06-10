Минздрав предложил запретить в ЕАЭС производство и продажу снюсов

Минздрав России подготовил соглашение о запрете производства, ввоза обращения некурительных никотиновых изделий на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект документа.

В тексте документа говорится, что «некурительная никотиносодержащая продукция специально разработана, чтобы создавать и поддерживать зависимость», а также подчеркивается, что компоненты, содержащиеся в снюсах, являются «фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными».

Проект соглашения будет направлен в страны-участницы ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию в течение месяца после его внесения в Евразийскую экономическую комиссию. Если предложение Минздрава будет одобрено во всех государствах, то закон сможет вступить в силу в начале 2022 года.

В настоящее время снюс запрещен в России и Казахстане, однако из-за единой территории Таможенного союза стран ЕАЭС продукция продолжает проникать в РФ через Белоруссию, Армению и Киргизию.

Ранее сообщалось, что в Москве выявили более сотни торгующих снюсом онлайн-магазинов.

С лета 2020 года снюс, кальяны и вейпы включили в антитабачное законодательство.