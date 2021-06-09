Премьер Испании призвал разрешить въезд привившимся «Спутником V»

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V» нужно разрешить въезд в ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

«Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием, для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент», — ответил он на вопрос, разрешит ли Мадрид въезд вакцинированным «Спутником V».

По его словам, страны обсуждают этот вопрос, необходимо опираться на здравый смысл.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. Глава государства также назвал чушью обвинения Запада в том, что Россия использует вакцину как геополитическое оружие. В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».