Лавров заявил, что США утаивают важные факты по крушению МН17 в Донбассе

Министр иностранных дел России заявил, что США утаивают очень важные факты, отказываясь предоставлять спутниковые снимки июля 2014 года по катастрофе MH17 в Донбассе, передает РИА «Новости».

«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются », — сказал Лавров в ходе форума «Примаковские чтения».

В понедельник, 7 июня, в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее сообщалось, что появились показания свидетелей запуска ракеты перед крушением «Боинга» MH17.