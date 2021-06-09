В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцину от коронавируса

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что необходимость вакцинации особенно касается людей старшего возраста. Они находятся в зоне риска — при заражении из-за нагрузки на иммунную систему у них возможны осложнения, в частности, вирусная пневмония и тромбозы.

В пресс-службе подчеркнули, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки. До выработки достаточного количества антител необходимо и дальше соблюдать все меры профилактики — избегать скопления людей, носить защитные маски, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиком.

Ранее сообщалось, что жители Курской области старше 65 лет получат по три тысячи рублей за прививку от коронавируса.