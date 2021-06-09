Сбежавшие из заповедника и кочевавшие по Китаю слоны легли поспать

Стадо диких слонов, сбежавших из природного заповедника, утомилось пробираться через поля и населенные пункты Китая. Животные прилегли поспать в лесу после того, как их застал сильный дождь, сообщает телеканал CGTN.

По данным пожарных, один из слонов откололся от стада, сообщает телеканал. Ранее в стаде кочующих животных было 15 особей.

Прежние попытки направить слонов в сторону дома — предположительно, заповедника в регионе Сишуанбаньна — были безуспешны, но сейчас стадо, кажется, понемногу возвращается назад, отмечает телеканал.

Сообщается, что точная причина побега слонов из заповедника все еще не ясна. По мнению некоторых экспертов, причина, вероятно, в том, что процесс защиты окружающей среды в прежнем ареале обеспечил слонам хорошую среду обитания, которая позволяет им больше размножаться, в связи с чем животным необходимо рассредоточиться.

Ранее сообщалось, что стало слонов в общей сложности преодолело около 500 км и приблизилось к одному из крупных городов в провинции Юннань, Куньмину. Власти провинции задействовали дроны и команду из сотен людей, чтобы постоянно следить за слонами и прогнозировать маршрут животных, а также предоставить местным жителям необходимую помощь при эвакуации.