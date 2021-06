Глобальный сбой произошел в работе крупнейших интернет-ресурсов

Проблемы с работой более десяти соцсетей и сайтов крупных международных СМИ был зафиксирован 8 июня. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Пользователи сообщают о проблемах сразу у нескольких сервисов — не работают Reddit, Stackoverflow, Spotify, Twitch. Также наблюдается масштабный сбой в работе сайтов CNN, New York Times, Amazon, GitHub.

При попытке зайти на сайты Twitch и Reddit на экране появляется уведомление об ошибке 503 или высвечивается сообщение о сбое при подключении. Не загружаются и страницы крупных мировых СМИ — New York Times, The Guardian, Би-би-си, Le Monde, The Verge, Vice.

Пользователи Twitter отметили, что у некоторых из них перестали отображаться смайлики. Нет доступа к музыкальной библиотеке и у зарегистрированных в Spotify.

При этом сбои не затронули сайты российских компаний, отмечает Downdetector.

Ранее сообщалось, что в работе сервисов Google и YouTube тоже были неполадки. Пользователи сообщали о проблемах с сайтом и входом в сервисы. Сбои у YouTube были замечены после 10.00 мск — 51% пользователей сервиса не могли загрузить видео, 37% — обновить сайт, 11% — войти в приложение.