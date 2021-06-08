Минприроды обратилось в Генпрокуратуру из-за занижении двумя регионами данных по пожарам

Глава Министерства природы Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру из-за того, что в Якутии и Иркутской области занизили данные по лесным пожарам. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Глава ведомства обратил внимание прокуроров на то, что в отчетности указанных регионов приведена недостоверная информация относительно ситуации с природными пожарами. Так, по официальным данным, в ряде лесничеств Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи. В связи с этим, подчеркнул Козлов, регионы приняли недостаточно мер по предотвращению и организации тушения лесных пожаров.

«В прошлом году огонь прошел по свыше шести миллионов гектаров леса (в Якутии — ред.). Это 69,5% от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего 2%! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации», — заявил глава Минприроды.

По инициативе министерства в Якутию уже направили дополнительную группировку лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тысячах гектарах в Якутии и 5,3 тыс. — в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в России за сутки ликвидировали 132 лесных пожара.