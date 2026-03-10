Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые выяснили, сколько нужно заниматься спортом для улучшения работы мозга

BrainRes: шесть недель кардио-тренировок улучшают работу мозга
hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что 15-минутная аэробная нагрузка повышает уровень белка BDNF, поддерживающего работу мозга. Регулярные тренировки в течение шести недель усиливают этот эффект. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Research (BrainRes).

BDNF (нейротрофический фактор мозга) играет ключевую роль в формировании новых нейронов и синапсов — связей между нервными клетками. Он также поддерживает здоровье существующих нейронов и связан с когнитивными функциями.

В исследовании приняли участие 30 взрослых — 23 мужчины и 7 женщин — ранее ведущих малоподвижный образ жизни. Участники прошли 12-недельную программу тренировок на велотренажере — занятия проводились трижды в неделю. Физическую форму добровольцев регулярно оценивали с помощью теста VO₂max, который показывает максимальное количество кислорода, которое организм может использовать во время интенсивной нагрузки.

Уровни BDNF измеряли до и после тестов на выносливость. Кроме того, участники проходили когнитивные задания на внимание, память и самоконтроль, а исследователи фиксировали активность мозга в префронтальной коре — области, отвечающей за принятие решений, внимание и регуляцию эмоций.

Результаты показали, что базовый уровень BDNF у участников почти не изменился. Однако после завершения программы тренировок мозг значительно сильнее реагировал на физическую нагрузку: после интенсивных упражнений уровень BDNF повышался значительнее, чем до начала тренировок. Этот эффект был напрямую связан с ростом показателя VO₂max, то есть улучшением аэробной выносливости.

Повышение уровня BDNF также сопровождалось изменениями активности префронтальной коры во время выполнения задач на внимание и торможение импульсов.

По словам руководителя исследования Фламиния Ронка, полученные результаты показывают, что улучшение физической формы делает мозг более чувствительным к положительному воздействию даже коротких тренировок. Такой эффект может начать проявляться уже через несколько недель регулярных занятий.

Ранее ученые выяснили, что бег на длинные дистанции ускоряет старение клеток крови.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!