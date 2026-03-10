В НАК заявили о попытках Киева подорвать обороноспособность России

Киев не оставляет попыток подорвать обороноспособность и экономический потенциал России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании комитета, его слова приводит ТАСС.

«Результаты анализа <...> показывают, что противник не оставляет попыток с использованием диверсионно-террористических средств дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране», — отметил он.

По словам Бортникова, в сложившейся ситуации основной задачей государственных структур остается адекватное совершенствование системы мер по борьбе с терроризмом.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил НАК с 20-летием образования и отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации имеет особое значение. По словам российского лидера, за годы работы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму.

Ранее Бортников сообщил о пресечении деятельность нескольких тысяч террористов в России.