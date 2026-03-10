Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В НАК заявили о попытках Киева подорвать обороноспособность России

Бортников: Киев не оставляет попыток подорвать обороноспособность России
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Киев не оставляет попыток подорвать обороноспособность и экономический потенциал России. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании комитета, его слова приводит ТАСС.

«Результаты анализа <...> показывают, что противник не оставляет попыток с использованием диверсионно-террористических средств дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране», — отметил он.

По словам Бортникова, в сложившейся ситуации основной задачей государственных структур остается адекватное совершенствование системы мер по борьбе с терроризмом.

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил НАК с 20-летием образования и отметил, что работа комитета в условиях обострения глобальных вызовов и проведения спецоперации имеет особое значение. По словам российского лидера, за годы работы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России общегосударственной системы противодействия терроризму.

Ранее Бортников сообщил о пресечении деятельность нескольких тысяч террористов в России.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!