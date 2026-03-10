Размер шрифта
Израиль и США ударили по иранскому аэропорту

Amir Cohen/Reuters

Израиль и США нанесли удар по аэропорту в иранском городе Керман. Об этом сообщил заместитель по безопасности губернатора Кермана, передает агентство Tasnim.

«В результате американо-сионитской атаки на аэропорт Кермана была повреждена часть аэропорта города Керман, а также пострадали 2 списанных самолёта», — сообщил заместитель по безопасности губернатора Кермана.

До этого сообщалось, что по меньшей мере пять человек получили ранения, несовместимые с жизнью, при атаке США и Израиля утром 10 марта пять на жилой район в центральной части Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, в какую сумму обошлись США первые дни войны с Ираном.

 
