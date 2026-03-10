В США женщину сняли с рейса за просмотр видео на телефоне без наушников

В США женщину выгнали из самолета за просмотр видео на телефоне без наушников, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines. По словам очевидцев, экипаж дважды попросил пассажирку воспользоваться наушниками во время просмотра видео со звуком на телефоне.

«Я включила видео на 30 секунд, на 50 процентов громкости — и за это вы меня выгоняете», — возмущалась женщина

Стюардесса в это время пытается успокоить ее жестами и объяснить правила. Однако американка продолжила спорить и кричать на экипаж, заявляя, что «это их проблема» и требуя вызвать полицию. Вскоре на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов.

Когда полицейские попытались вывести пассажирку из самолета, она начала сопротивляться: размахивала руками, кричала и даже схватила одного из офицеров за руку.

В итоге офицеры собрали ее вещи и вывели из салона. Когда женщину выводили по проходу, пассажиры аплодировали и благодарили полицейских.

«Стюардессы вежливо попросили ее надеть наушники еще до вылета, но она сразу разозлилась и стала грубой по отношению к сотрудникам и пассажирам», — прокомментировал свидетель.

