Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

У жителей многоэтажки в Екатеринбурге полгода не было холодной воды из-за упрямых соседей

Жильцы дома в Екатеринбурге полгода жили без холодной воды из-за соседей-должников
Shutterstock

В Екатеринбурге жильцы целого подъезда полгода оставались без холодной воды из-за соседей-должников, не пускавших ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Такая ситуация возникла в многоквартирном доме на улице Библиотечной, 33А. Собственники жилья отказывались добровольно пускать внутрь ремонтников, даже несмотря на решение суда.

В итоге доступ в квартиру для замены стояка водоснабжения на кухне обеспечили судебные приставы. Они начислили должникам исполнительский сбор в 10 тыс. рублей и предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, а также о возможном принудительном вскрытии двери.

Когда ремонтники от управляющей компании с приставами прибыли для вскрытия, один из собственников открыл дверь. После работ во все квартиры подъезда вернулось холодное водоснабжение.

Ранее мужчина разнес дом после того, как жена купила посудомоечную машину без его согласия.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!