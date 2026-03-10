У жителей многоэтажки в Екатеринбурге полгода не было холодной воды из-за упрямых соседей

В Екатеринбурге жильцы целого подъезда полгода оставались без холодной воды из-за соседей-должников, не пускавших ремонтников. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Такая ситуация возникла в многоквартирном доме на улице Библиотечной, 33А. Собственники жилья отказывались добровольно пускать внутрь ремонтников, даже несмотря на решение суда.

В итоге доступ в квартиру для замены стояка водоснабжения на кухне обеспечили судебные приставы. Они начислили должникам исполнительский сбор в 10 тыс. рублей и предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, а также о возможном принудительном вскрытии двери.

Когда ремонтники от управляющей компании с приставами прибыли для вскрытия, один из собственников открыл дверь. После работ во все квартиры подъезда вернулось холодное водоснабжение.

