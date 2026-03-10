В жилом доме в Москве нашли похожий на гранату предмет

Жилой дом в Москве оцепили в связи с обнаружением предмета, похожего на гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

Речь идет об одном из домов на Авангардной улице. В здании находится отделение оператора доставки документов и грузов СДЭК, в котором нашли посылку с похожим на взрывное устройство предметом.

«Периметр оцеплен, на месте ждут кинологов», — говорится в материале.

Иные подробности о ситуации в данный момент уточняются. В том числе неизвестно, были ли эвакуированы жильцы дома.

5 марта на парковке возле жилого дома на улице Мусы Джалиля в Москве нашли подозрительный предмет. По данным Telegram-канала Mash, местный житель заметил странный сверток, когда на машине выезжал со стоянки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками, стражи порядка оцепили территорию вокруг найденного предмета.

Как сообщил телеканал 360.ru, в свертке оказалось взрывное устройство. Его обезвредили саперы. Информация о том, кто и зачем мог оставить на парковке опасный предмет, не поступала.

Ранее в Екатеринбурге оцепили маникюрный салон из-за бесхозной сумки.