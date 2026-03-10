Годовалый ребенок отравился уксусом в Красноярском крае

В Красноярском крае ребенок вдохнул пары уксуса и попал в больницу

В Красноярском крае годовалый ребенок отравился 70% уксусной кислотой в поселке Гремучий, пострадавшего доставили в реанимацию с ожогом гортани. Об этом сообщается в группе «ЧП Канск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел, когда мать ребенка отвлеклась на домашние дела. Несовершеннолетний взял емкость с уксусом, начал задыхаться и плакать. Пострадавшего срочно госпитализировали в Богучанскую районную больницу с ожогом гортани, состояние оценили как стабильно тяжелое.

В реанимации ребенка ввели в искусственную кому. Позже санавиацией его доставили в краевой центр. Выяснилось, что уксус не попал в желудок, но ребенок получил ожог дыхательных путей его парами, состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувших друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки, ушили свищи и извлекли аппендикс, куда опустилась часть магнитов.

Ранее семеро школьников отравились на уроке химии в Москве.