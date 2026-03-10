Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Годовалый ребенок отравился уксусом в Красноярском крае

В Красноярском крае ребенок вдохнул пары уксуса и попал в больницу
Shutterstock

В Красноярском крае годовалый ребенок отравился 70% уксусной кислотой в поселке Гремучий, пострадавшего доставили в реанимацию с ожогом гортани. Об этом сообщается в группе «ЧП Канск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел, когда мать ребенка отвлеклась на домашние дела. Несовершеннолетний взял емкость с уксусом, начал задыхаться и плакать. Пострадавшего срочно госпитализировали в Богучанскую районную больницу с ожогом гортани, состояние оценили как стабильно тяжелое.

В реанимации ребенка ввели в искусственную кому. Позже санавиацией его доставили в краевой центр. Выяснилось, что уксус не попал в желудок, но ребенок получил ожог дыхательных путей его парами, состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу. Хирурги провели открытую операцию, из-за притянувших друг к другу магнитов им пришлось удалить поврежденный участок тонкой кишки, ушили свищи и извлекли аппендикс, куда опустилась часть магнитов.

Ранее семеро школьников отравились на уроке химии в Москве.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!