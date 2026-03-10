Дегтярев: значок ГТО в 2026 году популярен не меньше, чем в СССР

Значок комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в настоящее время пользуется у россиян не меньшей популярностью, чем в СССР. Об этом в интервью kp.ru заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что сегодня интерес к программе остается как в Москве, так и в регионах страны. Дегтярев регулярно принимает участие в церемониях вручения знаков отличия ученикам школ и другим участникам, которые выполнили необходимые нормативы.

«Значок и сегодня популярен не менее, чем в советское время. Я регулярно и в регионах, и в московских школах вручаю сотни значков – и золотых, и серебряных, и бронзовых, и вижу, что интерес к комплексу не снижается», — подчеркнул он.

Министр отметил, что в 2026 году комплексу ГТО исполнится 95 лет. Сейчас система является одной из самых массовых программ физической подготовки в стране и все еще продолжает развиваться в стране.

До этого Михаил Дегтярев заявил, что европейские страны, которые намерены бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр, принимают участие в политическом шоу Украины.

Ранее Путин предложил дополнить ГТО испытаниями по управлению беспилотниками.