В Крыму затопило село из-за перелива воды через дамбу

В Ленинском районе Крыма из-за перелива воды через дамбу подтопило село Приозерное, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В результате пострадали 18 придомовых территорий и домовладений, в которых проживает 35 человек, в том числе дети. Для граждан был развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Полет».

На месте работает аэромобильная группировка Главного управления. При помощи мотопомп проводится откачка воды с подтопленных участков.

Кроме того, прошедший 7 июня сильный ливень подтопил участок автодороги «Таврида», вода ушла с трассы естественным путем. В настоящее время дорога работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что Уровень реки, затопившей город Тулун в Иркутской области в 2019 году, поднимется выше критического.