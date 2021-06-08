Глава Бурятии получил штраф в 3 тыс руб за разведение костра

Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали сотрудники МЧС из-за разведения костра во время короткого отпуска. Об этом сообщается на странице главы региона в Instagram.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!», — написано в посте Цыденова.

По его словам, погода в Бурятии постепенно становится теплее и сохраняется угроза возникновения пожаров.

Глава показал выписанное постановление, из которого следует, что за готовку мяса на открытом огне был выписан штраф в размере 3 тыс руб.

В соответствии с информацией республиканского агентства лесного хозяйства, в республике действует особый противопожарный режим. Сейчас в Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка.

При этом с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрированы 78 лесных пожаров на общей площади 1,1 тыс гектаров, оперативность тушения в первые сутки составляет 96,7%.

В России запрещено разводить огонь менее чем в 30 метрах от леса. За нарушение этого правила дачник заплатит штраф в 2-3 тыс. рублей. При этом сумма увеличится до 5 тыс. рублей, если костер приведет к пожару.

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