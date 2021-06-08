Водитель в Канаде целенаправленно сбил семью мусульман

Водитель машины намеренно сбил семью мусульман в городе Лондон канадской провинции Онтарио. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщает The Guardian со ссылкой на полицейских.

По сведениям ведомства, автомобиль сбил семью из пяти человек, один из пострадавших погиб на месте, трое умерли в больнице. Удалось выжить только 10-летнему ребенку.

«Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане», — уточнил глава полиции города.

По указу мэра был объявлен трехдневный траур. Кроме того, в канадском городе приспустили флаги. Подозреваемый был задержан, им оказался 20-летний мужчина. Он находится под стражей, полиция ведет расследование.

Ранее проехавший через толпу протестующих в Миннеаполисе был задержан. В полиции заявили, что водитель грузовика спровоцировал толпу мирных протестующих на трассе I-35.