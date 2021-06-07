МГУ может открыть два новых факультета

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова может открыть два новых факультета. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, пишет ТАСС.

«Были созданы [в МГУ научно-образовательные] школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга», — сказал Садовничий.

По его словам, на втором факультете будет возможным изучение искусственного интеллекта. Ректор МГУ подчеркнул, что оба эти направления являются очень перспективными.

В настоящий момент в МГУ есть 41 факультет и семь филиалов.

Ранее ученые МГУ рассказали об эксперименте, который позволит «читать мысли». Они провели эксперименты по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем, собирая и анализируя данные при помощи электроэнцефалограммы.