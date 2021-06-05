Студентка умерла во время экзамена в Ставропольском крае

В Ставропольском крае во время экзамена скончалась 17-летняя студентка педагогического института. Об этом в своем Instagram написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он сообщил, что инцидент произошел в поселке Иноземцево в местном филиале Ставропольского государственного пединститута.

Глава региона заявил, что по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья.

«Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле», — написал в соцсети Владимиров.

Он также выразил глубокие соболезнования родным девушки, а также пообещал, что ее семье будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее девятиклассница из Северной Осетии почувствовала себя плохо перед началом ОГЭ (основной государственный экзамен). Врачи, дежурившие в школе, оказали ей первую помощь. Однако девочка скончалась по дороге в больницу. Как заявил позже глава администрации района Олег Яровой, причиной трагедии мог быть стресс.