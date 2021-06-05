Заслуженная крыса-сапер из Камбоджи уходит на пенсию

Самец гамбийской сумчатой крысы по кличке Магава, награжденный золотой медалью за героизм, уходит на пенсию — за время своей работы грызун обнаружил десятки мин и снарядов в Камбодже, сообщает организация APOPO, обучавшая грызуна.

По данным APOPO (Разработчики продуктов для обезвреживания противопехотных наземных мин), неправительственной организации по разминированию, Магава прошел годовое обучение и за время службы сапером обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов. Опытный грызун помог расчистить более 225 тыс. кв. м земли.

Организация именует своих подопечных «крысами-героями», а Магаву называет ветераном — ему в этом году исполнится восемь лет, и больше половины жизни он искал мины.

«За свою блестящую пятилетнюю карьеру Магава напрямую спасал жизни мужчин, женщин и детей от скрытых мин и других смертоносных пережитков войны. Каждая его находка снижала риск получения травм или смерти для жителей Камбоджи», — пишет организация.

На смену Магаве придут новые крысы-саперы, а он сам останется на посту до конца июня, чтобы помогать новичкам.

В прошлом году Магава удостоился высшей награды Великобритании для животных. PDSA Gold Medal считается аналогом Креста Георга, высшей гражданской награды Великобритании.