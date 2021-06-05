Путин приехал на открытие памятника Александру III в Гатчине

Президент России Владимир Путин приехал на открытие памятника императору Александру III в Гатчине Ленинградской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Выступая с речью, Путин подчеркнул важность сохранения исторического и духовного наследия России.

Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых», — сказал он.

Глава государства заверил, что эти начинания всегда будут поддерживаться. Также он напомнил, что правление Александра III было периодом, когда гармонично сочетались технологические изменения и верность традициям.

Ранее Путин заявил, что Россия, как и США, «есть, была и будет». По его словам, «не мы загнали» отношения Москвы и Вашингтона в то состояние, в котором они находятся — Россия не предпринимала враждебные шаги первой и не наносила ущерба межгосударственному взаимодействию. В связи с этим президент напомнил, что американская сторона первой ввела санкции и продолжает это делать «по поводу и без».